Угрожали убийством ребенка: в Харькове задержали преступную банду, которая вымогала 100 тысяч долларов у мужчины

Хотел незаконно обогатиться и попал в руки правоохранителей. Харьковчанин, приметив, что знакомые живут достаточно зажиточно решил преступным путем выманить у них кругленькую сумму - 100 000 долларов. План вымогательства по словам Дмитрия Чубенко был построен на телефонных звонках с угрозами в отношении малолетнего сына потерпевшего.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Він залучив для цього злочину свою співмешканку та ще двох осіб - вони розробили такий план, що наче невідомі особи дзвонять потерпілому та кажуть, що треба надати їм 100 тисяч доларів, а якщо ця сума не буде надана - то буде вбита дитина потерпілого.

Но вот видимо злоумышленники поняли, что или перегнули с суммой и придумали еще более запутанную схему - чем, собственно, и разоблачили свою причастность к угрозам. По словам пресс-секретаря прокуратуры - человек лично предложил состоятельному пострадавшему разобраться, наказать и защитить всю его семью от телефонного злодея с помощью криминального авторитета, которого просто выдумал. За это попросил уже 35000 в долларовом эквиваленте.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Потерпілий погодився на це. Невдовзі до потерпілого подзвонила наче та особа, яка вимагала 100 тисяч доларів та вибачилася перед ним і сказала, що дійсно на нього вплинув цей кримінальний авторитет і сказав, що так робити не треба з цією людиною. Після чого потерпілий передав зловмисникам 35 тисяч доларів.

В итоге все четверо задержаны и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Если в суде докажут вину участников преступной группы - им грозит провести за решеткой от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.