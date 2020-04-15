Угрозы с ножом в руках: харьковчанин разбирался с медиками "скорой"

Медикам «скорой», прибывшим на вызов к 50-летней женщине из-за травмы головы, угрожал ее обидчик. Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, инцидент произошел вчера, 14 апреля.

Во время оказания помощи пострадавшей, мужчина, который перед этим нанес ей травму, начал агрессивно себя вести и угрожать бригаде ножом. Медики сразу нажали кнопку тревоги, вызвав на место происшествия экипаж полиции и службу охраны.

Полиция прибыла через 2 минуты. В результате происшествия врачи не пострадали.