Украина готова отправить в Австралию 200 спасателей для борьбы с лесными пожарами

Министерство иностранных дел заявило о готовности Украины помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.

Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в понедельник вечером.

"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десяткам пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия... Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - говорится в заявлении.

По информации министерства, посольство в Австралии находится в постоянном контакте с местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей ГосЧС.

"Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - написал Аваков в фейсбук.

Напомним, что у Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая входит в Министерство внутренних дел, есть четыре пожарных самолета Ан-32П.