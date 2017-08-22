Украина и Израиль договариваются об отмене роуминга

22 августа 2017 г. 15:33
Источник: Корреспондент
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Для этого нужно будет отдельное соглашение.

Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным брифинге в Киеве во вторник, 22 августа.

"Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения (для этого, скорее всего, будет нужно отдельное соглашение) в сфере снятия барьеров с роуминга", – сказал Климкин.

По словам главы МИД Украины, данный вопрос важен для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Украина может отменить плату за роуминг со странами Евросоюза в 2019 - 2020 годах.

 

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