Украина направила ноту протеста Белоруси из-за анонса российского фильма «Крым»

17 июля 2017 г. 14:35
Источник: Интерфакс
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Посольство Украины в Минске предало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах.

"Да, ноту передали в МИД Беларуси", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе украинской дипмиссии.

Там также проинформировали, что нота была передана в минувшую пятницу - 14 июля. В связи с этим белорусский МИД пока еще на ноту не дал ответа.

Режиссером кинофильма "Крым" является Алексей Пиманов. Премьера фильма намечена на конец сентября текущего года. "История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года", - говорится в описании к киноленте.
 

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