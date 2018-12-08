Украинцы не пострадали на акциях протеста в Париже - МИД

Пострадавших граждан Украины, по предварительной информации, во время митингов в Париже нет.

Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"По предварительной информации, нет", - отметил он. .

Напомним, сегодня, по предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже около 30 человек.