Украинцы не пострадали на акциях протеста в Париже - МИД

08 декабря 2018 г. 19:34
Источник: УНН
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Пострадавших граждан Украины, по предварительной информации, во время митингов в Париже нет.
 
Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
 
"По предварительной информации, нет", - отметил он. .
 
Напомним, сегодня, по предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже около 30 человек.
 
Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.

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