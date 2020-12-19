Украинские пограничники обнаружили в контейнере с эквадорскими бананами наркотиков на $12 млн

Пограничники заявили об обнаружении партии кокаина из Эквадора, который везли в контейнере с фруктами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ведомстве говорят, что вместе с другими правоохранительными органами узнали о наркотиках в контейнере с фруктами, который прибыл из Эквадора в «Морской порт Южный» под Одессой. Пограничники сопровождали контейнер и остановили его в международном пункте пропуска «Староказачье» (на границе с Молдовой).

«Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки «элитного наркотика» должна была быть одна из стран ЕС. Кокаин весом 54 кг был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнера», — говорится в сообщении.

Как уточнили в таможенной службе, везли наркотики в контейнере с бананами, а обнаружить его помогла служебная собака Кэп.

По данному факту правоохранители возбудили дело по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров либо фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.

В ГПСУ отметили, что в этом году в морских портах Одесской области обнаружили более 500 килограммов кокаина.