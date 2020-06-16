Украинские правоохранители изъяли более 850 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн

16 июня 2020 г. 15:53
Источник: Цензор.нет
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На Ривненщине полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн. По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность. Об этом сообщается со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Праввохранители рассказали, что местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом около 858 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от 10 000 долларов США.

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