Украл и изнасиловал девушку: подозреваемого отправили в СИЗО

Первомайский горрайонный суд избрал для подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным следствия, злоумышленник напал на девушку 8 июля в малолюдном месте. Мужчина силой привел жертву в свой дом и связал. В течение суток удерживал ее в неволе и насиловал. Освободиться девушке удалось лишь на утро следующего дня.

В это время ее уже разыскивали правоохранители по заявлению матери,которая волновалась из-за неожиданного исчезновения дочери. Насильника задержали в тот же день. Им оказался 54-летний местный житель, дважды судимый за подобные преступления.

Кроме того, следствием решается вопрос о возможности дополнительной квалификации в уголовном производстве по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины.