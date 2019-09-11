«Украл возможность ходить» Из квартиры харьковчанки вынесли деньги, которые она собирала на операцию

Ольга Кравцова

Вот это то, на что я собирала деньги. То есть эта железная конструкция стоит очень дорого, титановый сплав, и они индивидуальные

Две с половиной тысячи долларов, которые Ольга Кравцова собирала несколько лет на операцию, прямо посреди белого дня похитили из ее квартиры. Дома как раз никого не было - Ольга находилась на спортивных соревнованиях в Одессе, а грабитель, воспользовавшись пристройкой на первом этаже, забрался в квартиру через окно.

Нина Константиновна, мать Ольги

Вот это всё с коробками валялось на кровати, вот это всё «вытягли», выгребли…

Мать Ольги была за городом. О том, что квартиру «обчистили» - забрали деньги и украшения - ей сообщил сын. Перед тем как идти на работу, он оставил окно на кухне в режиме проветривания, чем, собственно, и воспользовались злоумышленники.

Нина Константиновна, мать Ольги

Звонит: «Приезжай, ты там стоишь?», говорю: «Стою». Ну, говорит: «Слушай, так и так - нас грабанули»

Вора в квартире первыми заметили соседи, рассказывает Нина Константиновна.

Он, убегая от них, выпрыгнул из окна второго этажа и сломал обе ноги. Но его подельник, который караулил на улице, исчез вместе с деньгами, которые ему успел передать «горе-беглец».

Ольга Кравцова

При прыжке из окна он сломал себе обе пятки, ступни и его таким образом смогли схватить и задержать, к тому моменту подъехали полиция. Вот сейчас говорят, что он не задержан. Был в больнице, из больниц его отпустили и он уже дома. Он мог вполне уже сбежать где-то за пределы Украины

В полиции говорят: решают вопрос о сообщение мужчине о подозрении. Ему 27 лет, он безработный, ранее судимый за имущественное преступление. Его напарника объявили в розыск.

Между тем Ольга говорит: уже несколько дней не чувствует себя в безопасности. Потому что, если мужчины не задержаны, могут вернуться в ее квартиру снова. И то, что они грабили квартиру, где стоят инвалидные коляски, костыли и горы медицинских документов, наводит на мысль, что от них можно ожидать всего. Сама же не знает, что делать дальше, ведь теперь необходимая ей операция по эндопротезированию колена откладывается на неопределенный срок.

Ольга Кравцова

Это очень дорогая система, Горздрав её не оплатит. Нам сказали, что мы сами за свой счёт должны делать эту операцию, это где-то в районе 200 тысяч, 230 тысяч, грубо говоря, гривен

У Ольги с детства очень слабые суставы, которые постепенно разрушаются, из-за этого даже несколько минут на ногах причиняют ей невыносимую боль. И хотя Ольга пока не знает, где искать деньги на операцию, говорит, что эта ситуация помогла ей понять сколько рядом с ней людей, в любой момент готовых прийти на помощь. Между тем по данному факту следователи Московского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 статьи 15 и ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – «покушение на кражу».