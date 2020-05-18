Украли 800 гривен и продукты: троим харьковчанам грозит тюрьма

18 мая 2020 г. 15:35
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Трое парней ограбили магазин на улице Марии Кисляк в Новобоварском районе. Как сообщили в ГУ Нацполиции, инцидент произошел 16 мая в 20:37. Молодые люди зашли в магазин и сказали продавщице, что в подсобке пожар. Один парень отвлекал внимание женщины, другие - забрали  800 гривен из кассы и продукты с полок.

На следующее утро подозреваемые были задержаны: ими оказались 17-, 18- и 19-летние харьковчане. Им соообщили о подозрении в грабеже. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

 

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