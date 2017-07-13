Украли миллион? На Салтовке произошла кража крупной суммы

Инцидент произошел накануне.

По словам пострадавшего гражданина, около 6 вечера на парковке возле одного из рынков на Салтовке неизвестный выхватил у него сумку с крупной сумой денег, а именно 40 тыс. дол. и 3 тыс. грн., после чего уехал с места преступления на автомобиле белого цвета.

На данный момент, уточнили в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, сотрудниками Московского отдела проводятся все необходимые мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, а также лиц причастных к данному событию.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений следователем решается вопрос о квалификации события согласно УК Украины.

Где работает пострадавший и откуда у него на руках такая крупная сумма денег в полиции пока не комментируют.