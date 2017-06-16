Укрзализныця за пять месяцев получила 100 миллионов чистой прибыли

Финансовый результат по отношению к предыдущему году улучшился на миллиард гривен.

Укрзализныця за пять месяцев текущего года получила 100 млн гривен чистой прибыли.

"Результаты деятельности ОАО Укрзализныця за пять месяцев 2017 года для отрасли являются оптимистичными: компания получила 100 млн гривен чистой прибыли, а финансовый результат по отношению к предыдущему году улучшился на 1 млрд гривен", – рассказал Балчун.

По его словам, доходы Укрзализныци за пять месяцев выросли более чем на 8%, а динамика роста расходов составила 4,5%, что и обусловило улучшение финансового результата. При этом железнодорожники реализуют все запланированные задачи, ремонтируют вагоны и локомотивы.

По информации Балчуна, за пять месяцев Укрзализныця освоила капитальные инвестиции на сумму 2,5 млрд грн, также удалось уменьшить кредитный портфель компании на 3,2 млрд грн.

Балчун заявил, что аудиторская компания Ernst&Young, которая проводила финансовый аудит Укрзализныци, положительно оценила результаты работы компании за 2016 год и перспективы деятельности на 2017 год.

В Мининфраструктуры не хотят продления контракта с Войцехом Балчуном, считая, что он не оправдал ожиданий. Глава Укрзализныци может покинуть свою должность в скором времени.

Напомним, в 2016 году убытки Укрзализныци составили более 7 млрд гривен.