В данный момент улица Мироносицкая перекрыта правоохранителями от перекрестка с улицей Иванова до перекрестка с улицей Гиршмана. С двух сторон выстроен кордон из правоохранителей, полицейские никого на место не пропускают.

По предварительной информации полиции, проверяется информация о возможном заминировании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о проведении обысков на улице Мироносицкой, 22 у Александра Авакова - сына главы МВД Украины Арсена Авакова в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Вскоре на официальной странице НАБУ в сети Фейсбук появилось сообщение о том, что детективы НАБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерство внутренних дел Украины. Обыски проводятся по месту проживания вероятных фигурантов дела, отметили в НАБУ.