Умер строитель, на которого упала балка в "Харьковском зоопарке": прокуратура согласовала переквалификацию дела

04 декабря 2017 г. 18:56
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Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту травмирования человека во время проведения ремонтных работ в КП «Харьковский зоопарк».

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, рабочий был травмирован 14 ноября. Во время выполнения строительных работ с повышенной опасностью на 19-летнего работника строительной фирмы упала металлическая стойка. Ее вес составляет около 300 кг. Пострадавший был доставлен в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 272 УК Украины - "Нарушение требований законодательства об охране труда, которое причинило вред здоровью человека". После того. как 29 ноября строитель скончался в больнице прокуратура согласовала переквалификацию на ч. 2 той же статьи - "Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей".
 
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза и исследования в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
 
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи - 7 лет лишения свободы.
 

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