Умерла, делая покупки: в харьковском супермаркете скончалась женщина

07 июня 2020 г. 17:11
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Сегодня, 7 июня, в одном из харьковских супермаркетов умерла женщина. Об этом написали очевидцы в соцсетях.

"Класс на "Одесской". На входе лежит тело женщины. Ее огородили ящиками с бананов со всех сторон. Внутри этой клетки стоит сотрудник полиции и оформляет", - сказано в сообщении.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, информация о случившемся поступила от врачей скорой в 10:21. Как выяснилось, умерла 64-летняя харьковчанка, на теле которой не обнаружено следов насильственной смерти. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

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