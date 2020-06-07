Умерла, делая покупки: в харьковском супермаркете скончалась женщина

Сегодня, 7 июня, в одном из харьковских супермаркетов умерла женщина. Об этом написали очевидцы в соцсетях.

"Класс на "Одесской". На входе лежит тело женщины. Ее огородили ящиками с бананов со всех сторон. Внутри этой клетки стоит сотрудник полиции и оформляет", - сказано в сообщении.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, информация о случившемся поступила от врачей скорой в 10:21. Как выяснилось, умерла 64-летняя харьковчанка, на теле которой не обнаружено следов насильственной смерти. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.