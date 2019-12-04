Умерла преподавательница Одесского колледжа, пострадавшая во время пожара, - СМИ

04 декабря 2019 г. 13:11
Источник: 112.UA
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Умерла одна из пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на ул. Троицкой, 25. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщается, погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что также не могут установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри.

Напомним, сейчас в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Площадь пожара ориентировочно составляет 2 тыс. кв. м., существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.

По состоянию на 12:50 в больницы госпитализировали 13 человек, из них - пятеро спасателей.

"Думская" сообщает, что, спасаясь от пожара, некоторые студенты прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

Корреспондент "112 Украина" отмечает, что из окна выпрыгнули две девушки.

 

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