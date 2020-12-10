Упал или спрыгнул: в Харькове парень остановил движение на Салтовской линии метрополитена

Движение по Салтовской линии метро приостановилось около 10:00 утра. Одни поезда стали на платформах, какие-то остановились прямо в тоннелях. И все - из-за двадцатитрехлетнего молодого человека, который спрыгнул на рельсы на станции метро имени Академика Барабашова. Шаг вниз он сделал, когда поезд еще не прибыл на станцию, и работники подземки успели вовремя обесточить рельсы и вызвать «скорую».

Карина, продавец в киоске

«Скорую» видела, когда подъехала и бежали трое. Видно, врач, фельдшер и кто-то, так, носилки такие складные, не знаю. Бежали в ту сторону. Вот как выносили - уже не видела: я не знаю, на эту сторону они несли или на ту, туда же всё-таки, поэтому не видела.

Продавцы магазинов, расположенных в подземном переходе станции говорят, что парень смог выйти к карете скорой помощи самостоятельно, с помощью и под наблюдением врачей.

В Центре экстренной медицинской помощи говорят, что травмировался юноша не сильно, но ему понадобится специализированная помощь, ведь, скорее всего, что прыгнул на рельсы он, имея намерения свести счеты с жизнью.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи

Він зараз агресивний, очікується бригада психіатрична, спеціалізована бригада для шпиталізації його, подальшого лікування. Його все одно будуть транспортувати в хірургічне відділення для зняття чи підтвердження перелому п’яточної кисті і садни. І потім - у 2 психіатричну лікарню.

Это уже второй случай за последнее время, когда человек в метро пытается совершить самоубийство.

Так, несколько недель назад на станции метро Ботанический сад, девушка из-за ссоры со своим парнем тоже прыгнула на рельсы.

В метрополитене говорят, что летальных случаев в подземке не было уже много лет. Чаще всего, людей успевают спасти.