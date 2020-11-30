Упал с крыши дома во время ремонтных работ: в полиции рассказали подробности утреннего ЧП

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в Индустриальном районе. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что погибший упал с крыши дома во время проведения ремонтных работ.

Сообщение о происшествии на улице Мира поступило в полицию сегодня, 30 ноября, около 10:05.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что погибшим является мужчина около 64 лет, который работал на крыше вместе с работником.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.