Упавшая с крыши дома ледяная глыба разбила припаркованный автомобиль

17 января 2019 г. 9:57
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Ледяная глыба, упавшая с крыши здания, разбила припаркованный автомобиль.

Об этом сообщил правозащитник Роман Лихачов в Фейсбук.

По его словам, 15 января примерно в 13:30 по житель Чугуева приехал на Харьковскую таможню ГФС по адресу Академика Павлова 88, оставил автомобиль вдоль проезжей части и пошел к инспектору.

Когда мужчина вернулся к своему авто, то понял, что на него упала ледяная глыба.

Хозяин поврежденного авто сразу же вызвал полицию, и пошел искать хозяина здания, с крыши которого упала ледяная глыба, однако на месте в тот момент находился только охранник, который категорически отказался связываться с руководством.

Приехавшая полиция Московского района города Харькова составила протокол и приняла заявление о правонарушении.

«Просто чудом мужчина остался жив, и, к сожалению, такая ситуация для Харькова - не единый случай. По предварительным данным сумма ущерба составляет около 75 000 гривен», - написал правозащитник. 

 

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