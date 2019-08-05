 

Упавший с моста КАМАЗ: подробности от полиции

05 августа 2019 г. 13:37
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Харьковские медики борются за жизнь водителя КАМАЗа, пострадавшего в результате ДТП в районе Алексеевки, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 5 августа, около 10:00 с моста на окружной дороге в районе поворота на Сортировку упал груженый  КАМАЗ.

Предварительно установлено, что автомобиль «КАМАЗ» перевозил песок.  Грузовик упал с моста во время движения. 

Водителя доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. 

По данным полиции, медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Видео: 

У Харкові вантажівка впала з моста

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