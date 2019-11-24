Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба под Киевом попал в ДТП

24 ноября 2019 г. 18:33
Источник: Зеркало недели
269 просмотров

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом изданию Зеркало Недели сообщает  информированный источник.

По его данным, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 года был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 года он подписал указ об увольнении Кулебы с должности.

 

Видео: 

ДТП 24.11.2019 в смт. Чабани. Системи зовнішнього оглядового відеоспостереження.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.