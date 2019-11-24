Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба под Киевом попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом изданию Зеркало Недели сообщает информированный источник.

По его данным, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 года был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 года он подписал указ об увольнении Кулебы с должности.