Ураган добрался до Польши

В связи с сильным ветром в течение вечера и ночи на понедельник польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии, повреждены несколько домов, а более 50 тыс. пользователей отрезаны от электроэнергии.

Об этом написал в Twitter заместитель директора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ.

"В связи с сильным ветром до 7 часов утра. Государственная пожарная служба зафиксировала на территории страны более 1,1 тыс. вызовов. Повреждены 15 домов, три из которых - хозяйственного пользования. Без электричества остаются 55 тыс. пользователей (всего в Подкарпатском воеводстве - 14 тыс.)", - подчеркнул Свищ.

Практически во всех воеводствах Польши объявлен повышенный, второй уровень тревоги, означающий появление опасных метеорологических явлений, что может нести материальные потери и угрозу для здоровья и жизни людей. В свою очередь в южных частях Нижнесилезского и Подкарпатского воеводств на юге Польши объявлена ​​угроза третьего уровня. Она предусматривает, что угроза для жизни может быть весьма значительной, а материальный ущерб - чрезвычайно большим.

Из-за сильного ветра отменены авиарейсы из польских аэропортов во многие города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.