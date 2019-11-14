Ушел к другу и не вернулся: в Харькове разыскивают пропавшего подростка

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Никиту Макарова.

Как сообщили в отделе коммуникации, подросток 2005 года рождения, 8 ноября он ушел к другу и сказал родным, что вернется в понедельник. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший имеет рост 150 см, короткие темные волосы, худощавое телосложение.

Подросток был одет в черную куртку, серые брюки, кроссовки «Адидас».

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полицейские просят сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.