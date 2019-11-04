Ушел в домашних тапках: в Харьковской области ищут пропавшего подростка

04 ноября 2019 г. 10:05
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В Харьковской области ищут несовершеннолетнего Эдуарда Косова, 2005 года рождения, который пропал накануне вечером. Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУНП в Харьковской области.

По словам матери подростка, подросток после словесного конфликта ушел из дома вместе с друзьями гулять и до настоящего времени не вернулся.

Известно, что подросток ранее многократно уходил из дома, но возвращался самостоятельно. 

Мать мальчика рассказала, что ее сын при себе мобильного телефона не имеет, личные документы также оставил дома, денег при себе у него также нет.

Парень был одет в черно-синюю дутую куртку, на ногах - домашних тапки. 

Рост подростка примерно 120 см, имеет рыжие короткие волосы и худощавое телосложение. 

Предположительно, пропавший может находиться с друзьями в городе Купянск Харьковской области.

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщать её по телефонам: 102, 095 72 25 888, 068 314 53 22 или другим удобным способом.

 

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