Ушла из дома и не вернулась: на Харьковщине ищут девочку

27 апреля 2020 г. 11:55
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Золочевским отделением полиции устанавливается местонахождение Милены Шевелевой 2013 года рождения. Девочка 26 апреля около 18:00 ушла из дома в селе Сосновка и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Приметы девочки: на вид 6-7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки. Была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки «Nike» с розовыми вставками, черные спортивные штаны.

На розыск ребенка по тревоге поднят личный состав Золочевского отделения полиции и ближайших территориальных подразделений полиции. К розыскным мероприятиям также присоединились курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить ее по телефонам: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16-63, 102 или другими доступными способами.

 

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