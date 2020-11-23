Ушла из дома и не вернулась: в Харькове пропала 16-летняя девочка

23 ноября 2020 г. 11:19
1 просмотр

Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение 16-летней Анны Фесун, которая 22 ноября ушла из дома и не вернулась.

В ГУНП Харьковской области сообщили приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в парку темно-серого цвета с зеленым оттенком, серый свитер, черные джинсы. У девушки стрижка с выбритыми висками.

Правоохранители просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемой, сообщить в Московский отдел полиции по телефонам: 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим доступным способом.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53