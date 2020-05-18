Утренняя стрельба на Салтовке: повздорили два автомобилиста

Сообщение об инциденте по улице Героев Труда поступило в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня, 18 мая, около 9:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковско области, водитель автомобиля Honda Civic совершил два выстрела в сторону транспортного средства Renault Sandero, за рулем которого находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Личный состав полиции Харькова ориентировано на установление и задержание владельца автомобиля Honda Civic.