Утренняя стрельба на Салтовке: повздорили два автомобилиста

18 мая 2020 г. 13:46
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Сообщение об инциденте по улице Героев Труда поступило в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня, 18 мая, около 9:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковско области, водитель автомобиля Honda Civic совершил два выстрела в сторону транспортного средства Renault Sandero, за рулем которого находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.
 
Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Личный состав полиции Харькова ориентировано на установление и задержание владельца автомобиля Honda Civic.

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