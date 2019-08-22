Из-за короткого замыкания в гараже горел автомобиль ВАЗ

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 22 августа в 4:37 поступило сообщение о пожаре на проезде Кольцевом, 14.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия.. Выяснилось, что пожар возник в индивидуальном гараже, внутри которого горели разнообразные вещи и автомобиль ВАЗ 2109.

Огонь угрожал двум соседним гаражам, которые были пристроены с двух сторон. Пожарные не допустили распространения огня на ценности в соседних гаражах, среди которых был еще один ВАЗ 2109.

Локализация пожара произошла в 5:44, ликвидация в 07:10.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.