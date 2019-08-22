 

Из-за короткого замыкания в гараже горел автомобиль ВАЗ

22 августа 2019 г. 13:36
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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 22 августа в 4:37 поступило сообщение о пожаре на проезде Кольцевом, 14.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия.. Выяснилось, что пожар возник в индивидуальном гараже, внутри которого горели разнообразные вещи и автомобиль ВАЗ 2109. 

Огонь угрожал двум соседним гаражам, которые были пристроены с двух сторон. Пожарные не допустили распространения огня на ценности в соседних гаражах, среди которых был еще один ВАЗ 2109.

Локализация пожара произошла в 5:44, ликвидация в 07:10.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

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