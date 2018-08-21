Увлекался оружием, пил, был в депрессии: что известно о мужчине, устроившем стрельбу в горсовете

21 августа 2018 г. 11:25
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Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех на брифинге во вторник утром озвучил имя мужчины, который с оружием напал на горсовет, ранил охранника, застрелил патрульного, а до этого расправился с супругой. Так, по его словам, мужчину зовут Александр Поярков, его покойную жену – Наталья.

- Установлена личность потерпевшей. Это Пояркова Наталья, 1976 года рождения, которая в сентябре 2014 года вышла замуж за Пояркова Александра 1971 года рождения. Они приблизительно девять лет жили, после чего поженились. У них общий сын, 1992 года рождения, который с ними не жил. Что касается личности Пояркова. Установлено, что он с 90-х годов работал слесарем в коммерческих предприятиях, занимался ремонтом автотранспорта. 31 мая 2018 года его уволили, как он рассказывал знакомым, ему не выплачивали зарплату. На этой почве он начал употреблять спиртные напитки и находился в депрессии. На месте также нашли большое количество пустых бутылок. Во время преступления 20 августа он находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал Бех.

Наталья, судя по всему, об увлечении мужа оружием знала – профессиональный станок, на котором он переделывал оружие, стоял у постели супругов. По словам Беха, женщина во время расстрела пыталась защититься – закрывалась от пуль руками: она получила огнестрельное ранение в левый глаз, челюсть, шею и предплечье.

 

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