В 11 раз выше нормы: на Салтовке патрульные выявили пьяного водителя на неисправном автомобиле

Почти в 11 раз больше допустимой нормы алкоголя в крови. На Салтовке патрульные обнаружили пьяного «в стельку» водителя. Сначала внимание полиции привлекла поврежденная машина со спущенным колесом, которая двигалась по странной траектории. Остановив ее, патрульные поняли, что водитель был очень пьян. Результат драгера показал 2.18 сотых промилле.

Ангелина Дисская, инспектор патрульной полиции Харькова

Сьогодні близько п»ятої години ранку на проспекті Тракторобудівників патрульні виявили автомобіль марки «Пежо», який рухався з несправним колесом. Патрульні зупинили вказаний автомобіль. Під час пілкування з водієм виявили явні ознаки алкогольного сп»яніння. На водія патрульні скалали адміністративний матеріал за статею 130-ю

Всего за ночную смену полицейские выявили 7 водителей в нетрезвом состоянии. Также накануне полицейские провели профилактический рейд на наиболее аварийно опасном участке дороги - на въезде в город Чугуев. Во время отработки инспекторы группы реагирования патрульной полиции Чугуевского отдела полиции проверяли соблюдение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения - как водителями, так пешеходами и велосипедистами.

Валерий Певный, инспектор СРПП Чугуевского отдела полиции

Найчастіше порушення правил дорожнього руху, яке вчиняють водії, - це перевищення швидкості та порушення правил маневрування, як правило, ці порушення приводять до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками

Полицейские проводили с гражданами разъяснительную работу, однако с несколькими только этим не обошлось - их привлекли к административной ответственности.

Отработка автодорог Харьковской области проходит под условным названием «Безопасное шоссе». К работе круглосуточно приобщается 62 работника групп реагирования патрульной полиции территориальных отделов полиции и они уже имеют результаты. За первые дни проведения профилактических мероприятий наблюдают снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий.