В 19 торговых центрах Харькова ищут взрывчатку

17 мая 2019 г. 17:35
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Полиция проверяет информацию о заминировании 19 харьковских торговых центров.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции, поступило на электронный адрес почты Главного Управления полиции Харьковской области сегодня, 17 мая, около 15:00.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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