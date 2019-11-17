В аэропорту Франкфурта столкнулись пассажирские самолеты

17 ноября 2019 г. 20:40
Источник: Украинская правда
32 просмотра

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта при маневрировании, никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщает DW .

Корейский самолет Air Boeing 777 столкнулся с самолетом Air Namibia после посадки в субботу в 18.20 по местному времени.

На корейском самолете были повреждены горизонтальный стабилизатор, в намибийского самолета небольшие повреждения крыла.

На момент столкновения самолет Air Namibia "двигался с низкой скоростью по земле".

Корейский самолет, который должен был осуществить обратный рейс в Сеул, не смог вылететь после инцидента, и пассажирам было предложено проживание в гостинице.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.