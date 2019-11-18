"Туманный Харьков" Из-за плохой погоды в аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Еще утром Инна и Максим собирались лететь в солнечный Стамбул. Хотя, говорят, еще накануне догадывались, что их рейс, скорее всего, задержат из-за тумана, который окутал город накануне.

Поэтому предусмотрительно запаслись бутербродами и сладостями.

Инна, Максим

Они перенесли его на 15, но, судя по всему, судя по прогнозу погоды, облака не ​​расходятся. Для того, чтоб вылететь отсюда, он должен здесь сесть. Можно биться в истерике и расстраиваться, но это не разгонит облака

Сегодня из-за сильного тумана и низкой видимости Харьковский аэропорт задержал часть авиарейсов. В частности, самолеты, которые должны были вылететь в Киев в 7:05 и в 7:30, и самолет в Стамбул.

Александр тоже должен был вылететь в Турцию в 10.20.

Александр

На самом деле, наверное, из-за погоды, поэтому всё спокойно всё хорошо. - На сколько перенесли? Ну, сейчас мы смотрим, на 15-40. Мы как бы грешим на то, что погода такая очевидно

Наталья

Задержали всё, потому что туман. Пока перенесли, пока задерживают рейсы, но рейс не отменен

А уже через некоторое время стало известно, что из-за погодных условий все-таки придется отменить несколько рейсов. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы аэропорта.

Среди них - "Харьков-Киев", "Харьков-Стамбул".

Принимать рейсы харьковский аэропорт тоже сегодня не мог.

А накануне из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и тумана, самолет из Шарм-эль-Шейха дважды заходил на посадку. Об этом пишут в соцсетях его пассажиры. По их словам, когда борт не смог приземлиться, в салоне началась паника. На взлетную полосу на всякий случай даже вывели пожарные машины.

Синоптики предупреждают, что опасность из-за тумана, скорее всего, сохранится и завтра.

Евгения Ляшенко, заведующая сектором метеорологических прогнозов

Видимость менее 500 метров – это, считается, опасное явление. Вчера мы уже наблюдали туманы днем, было такое ухудшение видимости. И сегодня ухудшение видимости тоже в течение всех суток, видимость составляет порядка 150-200 метров

Вместе с этим на Харьковщину придут первые серьезные заморозки. Уже завтра температура воздуха днем ​​2-7 градусов тепла, ночью, по прогнозам Гидрометцентра, до 1-го градуса мороза.

В среду ожидается переменная облачность. Днем - от нуля до плюс пяти, а ночью столбик термометра опустится до трех градусов мороза.

В четверг, 21-го, днем - ​​до минус четырех, ночью температура будет колебаться в пределах минус 5-10. 22-го - без осадков, днем - ​​до 4-х градусов мороза, ночью - минус 6 - минус 11.