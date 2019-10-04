 

В аэропорту реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти

04 октября 2019 г. 13:42
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В аэропорту Харькова спасали мужчину в состоянии клинической смерти.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 3 октября в 22:02 медикам скорой помощи поступил вызов по поводу «нестабильной стенокардии» у мужчины в аэропорту.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили 46-летнего мужчину, который находился  в состоянии клинической смерти.

Ему сразу стали проводить реанимационные мероприятия.

Как сообщается, сердечную деятельность мужчине удалось восстановить.

После этого мужчину доставили в городскую клиническую больницу №8.

 

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