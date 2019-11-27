В Албании из-за землетрясения объявлено чрезвычайное положение

27 ноября 2019 г. 17:17
Источник: РБК-Украина
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 25, объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает издание Ansa.

Прошлой ночью двое из находящихся в больнице скончались в результате полученных травм. Более 600 раненых.

Сегодня в память о погибших объявлен национальный траур.

Правительство Албании объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо. Премьер-министр Эди Рама пояснил, что мера продлится в течение 30 дней.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране.

Также сообщалось, что в стране произошло еще одно землетрясение силой 5 баллов.

Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

 

Видео: 

Terremoto in Albania, il momento della scossa ripreso da una telecamera di sorveglianza

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