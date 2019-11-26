В Албании произошло мощное землетрясение: есть жертвы, более сотни пострадавших

26 ноября 2019 г. 9:29
Источник: РБК-Украина
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Три человека погибли, более 150 пострадали в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщает Sky News.

Из-за мощного землетрясения несколько зданий недалеко от города Дуррес были разрушены.

Сообщается, что толчки ощущались в столице страны - Тиране.

По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии.

По его данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие еще находятся под завалами.

Один человек умер в городе Курбин, в центральной части северной Албании.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны страны, мужчина запаниковал и выпрыгнул из здания, в результате чего погиб.

 

Видео: 

Primeras imágenes del terremoto en Albania

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