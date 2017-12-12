В Апелляционном суде Харьковской области искали бомбу: из здания эвакуировали больше 400 человек

12 декабря 2017 г. 20:13
Автор: Лариса Говина
87 просмотров

Дорога частично перекрыта, рядом дежурят спасатели и врачи «скорой». Возле Апелляционного суда несколько десятков харьковчан – они рассказывают, уже около часа ждут результатов проверки здания. Сообщение о заминировании полицейские получили в 10.20, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, экстренные службы, взрывотехники и кинологи. Эвакуировали больше 400 человек, это и работники суда, и участники судебных заседаний.

Роман Клименко, адвокат:

Где-то в 10.30 коллегия судей объявила, что появилась информация о том, что здание заминировано, попросили всех выйти.

Михаил Гончаров, адвокат:

Мы поставлены перед фактом, нам объявили о том, что здание заминировано. Попросили срочно эвакуироваться.

Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, вскоре правоохранители сообщили – никаких взрывоопасных веществ не нашли. Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании. По данным пресс-службы Апелляционного суда, на 12 декабря было назначено около 20 дел. В данный момент он работает в штатном режиме, но участники судебных процессов, назначенных на сегодня, возмущаются, такие неправдивые сообщение негативно влияют на работу суда.

Владимир Цемкалов, адвокат:

Сбой работы суда в первую очередь, нервничают все клиенты, все подзащитные, как бы накладки по другим судам, срывается работа судов. ну факт если, сообщение проверять нужно, тут ситуация такая, что проверять нужно.

За такие «шутки» о заминировании лже-минеру грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Видео: 

В аппеляционном суде искали взрывчатку - 12.12.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.