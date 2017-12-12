В Апелляционном суде Харьковской области искали бомбу: из здания эвакуировали больше 400 человек

Дорога частично перекрыта, рядом дежурят спасатели и врачи «скорой». Возле Апелляционного суда несколько десятков харьковчан – они рассказывают, уже около часа ждут результатов проверки здания. Сообщение о заминировании полицейские получили в 10.20, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, экстренные службы, взрывотехники и кинологи. Эвакуировали больше 400 человек, это и работники суда, и участники судебных заседаний.

Роман Клименко, адвокат:

Где-то в 10.30 коллегия судей объявила, что появилась информация о том, что здание заминировано, попросили всех выйти.

Михаил Гончаров, адвокат:

Мы поставлены перед фактом, нам объявили о том, что здание заминировано. Попросили срочно эвакуироваться.

Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, вскоре правоохранители сообщили – никаких взрывоопасных веществ не нашли. Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании. По данным пресс-службы Апелляционного суда, на 12 декабря было назначено около 20 дел. В данный момент он работает в штатном режиме, но участники судебных процессов, назначенных на сегодня, возмущаются, такие неправдивые сообщение негативно влияют на работу суда.

Владимир Цемкалов, адвокат:

Сбой работы суда в первую очередь, нервничают все клиенты, все подзащитные, как бы накладки по другим судам, срывается работа судов. ну факт если, сообщение проверять нужно, тут ситуация такая, что проверять нужно.

За такие «шутки» о заминировании лже-минеру грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.