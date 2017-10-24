В Армении российский военный застрелил сослуживца и покончил с собой

24 октября 2017 г. 10:28
Источник: Левый берег
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Российский военный случайно застрелил сослуживца на полигоне в Армении, после чего покончил с собой.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Стрелявший ликвидирован.

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