В аварии на Деревянко погибла неизвестная женщина

Сегодня ночью в 01:20 на улице Деревянко автомобиль ВАЗ 21099 сбил вышедшую на проезжую часть женщину: пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, личность погибшей в настоящий момент устанавливается.

По данным правоохранителей, женщина шла по дороге в попутном с авто направлении и была одета в темную одежду - 34-летнему водителю ВАЗ не удалось избежать наезда на пешехода.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.