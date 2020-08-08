В аварии на Нетеченской набережной пострадал водитель ВАЗ

08 августа 2020 г. 17:00
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Сегодня в 09:50 на Нетеченской набережной, 14А столкнулись автомобили Lada Granta и ВАЗ 2106: водитель ВАЗа госпитализирован.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель грузовика, уехавший затем с места ДТП, допустил столкновение с автомобилем Lada, который выбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с ВАЗ.

67-летний водитель с травмами был доставлен в больницу, 39-летнему водителю Lada госпитализация не потребовалась.

Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

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