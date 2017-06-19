В аварии с участием военных пострадал двухлетний ребенок

19 июня 2017 г. 20:34
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Авария произошла накануне днем - около 13-55 в районе АЗС в смт Рогань Mitsubishi, двигавшийся в направлении Харькова, врезался в стоящий на обочине внедорожник Атаман (автомобиль военной части Нацгвардии). 

Как сообщили в УПД ГУНП, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Mitsubishi - 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. У ребенка рваная рана лба, закрытая черепно-мозговая травма, состояние стабильное. У женщины также закрытая черепо-мозговая травма, рваная рана головы, состояние удовлетворительное. 38-летнему водителю Mitsubishi медпомощь не потребовалась.

Обстоятельства устанавливаются. 

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