В аварии с участием военных пострадал двухлетний ребенок

Авария произошла накануне днем - около 13-55 в районе АЗС в смт Рогань Mitsubishi, двигавшийся в направлении Харькова, врезался в стоящий на обочине внедорожник Атаман (автомобиль военной части Нацгвардии).

Как сообщили в УПД ГУНП, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Mitsubishi - 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. У ребенка рваная рана лба, закрытая черепно-мозговая травма, состояние стабильное. У женщины также закрытая черепо-мозговая травма, рваная рана головы, состояние удовлетворительное. 38-летнему водителю Mitsubishi медпомощь не потребовалась.

Обстоятельства устанавливаются.