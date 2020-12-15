В аварии возле моста Чигирина пострадал водитель Mercedes

Это кадры аварии, произошедшей около часа дня на перекрестке улиц Шевченко и Маршала Бажанова. Дорогу не поделили машины Ford и Mercedes, последнюю от сильного удара отбросило на ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части.

Самого водителя с черепно-мозговой травмой и ушибом лба медики госпитализировали.

Андрей был одним из очевидцев ДТП, как только услышал сильный удар, вместе с коллегами выбежал на улицу.

Андрей Драган, владелец магазина

Вышли, конечно, посмотрели, состояние водителя, попросили его оставаться на месте до приезда скорой помощи. Он был в сознании, мы просто, он был в шоке. И конечно все подошли и попросили, чтобы он на своем месте оставался.

Александр, товарищ водителя Mercedes

Он трезвый, все и ехал 60 км/час, стрелка на спидометре так и осталась. Этот водитель говорит, что он ехал на зеленый.

Двое мужчин, стоявших рядом с изуродованным Ford от общения на камеру категорически отказались.

Я не даю комментариев.

На месте, кроме патрульных работала следственно-оперативная группа, именно они и будут устанавливать все причины и обстоятельства аварии.

Николай Антонов, следователь отдела расследований преступлений в сфере транспорта