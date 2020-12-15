В аварии возле моста Чигирина пострадал водитель Mercedes

Это кадры аварии, произошедшей около часа дня на перекрестке улиц Шевченко и Маршала Бажанова. Дорогу не поделили машины Ford и Mercedes, последнюю от сильного удара отбросило на ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части.
Самого водителя с черепно-мозговой травмой и ушибом лба медики госпитализировали.
Андрей был одним из очевидцев ДТП, как только услышал сильный удар, вместе с коллегами выбежал на улицу.
Андрей Драган, владелец магазина
Вышли, конечно, посмотрели, состояние водителя, попросили его оставаться на месте до приезда скорой помощи. Он был в сознании, мы просто, он был в шоке. И конечно все подошли и попросили, чтобы он на своем месте оставался.
Александр, товарищ водителя Mercedes
Он трезвый, все и ехал 60 км/час, стрелка на спидометре так и осталась. Этот водитель говорит, что он ехал на зеленый.
Двое мужчин, стоявших рядом с изуродованным Ford от общения на камеру категорически отказались.
Я не даю комментариев.
На месте, кроме патрульных работала следственно-оперативная группа, именно они и будут устанавливать все причины и обстоятельства аварии.
Николай Антонов, следователь отдела расследований преступлений в сфере транспорта
-Сталася дорожньо-транспортна пригода двох автомобілів, зіткнення. Ford спускався з горбатого мосту, а Mercedes в напрямку провулку Музичного рухався. - Скажіть будь-ласка, а попередньо, хто винуватець аварії, хто порушив? - Будемо розбиратися.