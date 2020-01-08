В авиакатастрофе в Иране погибли 15 украинцев – СМИ

В результате падения самолета Boeing 737-800 украинских авиалиний в Иране погибли 15 граждан Украины - двое пассажиров и 13 членов экипажа. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на источники.

По данным источника издания, большинство пассажиров на борту Boeing 737 были иностранцами:

- граждане Ирана - 71;

- граждане Канады -73;

- граждане Германии - 4;

- граждане Великобритании - 3;

- граждане Швеции - 8;

- граждане Афганистана - 6.

Известно, что самолет Boeing 737 Международных украинских авиалиний, летевший в Киев, упал через две минуты после вылета из столицы Ирана Тегерана.

Иранские СМИ сообщили, что в нем находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, регистрацию на рейс прошло 168 пассажиров. В МИД Украины сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

Представитель Министерства дорог и городского развития Ирана заявил, что причиной авиакатастрофы стали «проблемы с двигателем». Также он опроверг версию о том, что причиной падения мог стать ракетный удар.