В Австрии прогремел взрыв на территории аэропорта: девять пострадавших

На территории аэропорта в городе Хершинг возле Линца в районе 8 утра по местному времени произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали 9 челове, сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что на территории аэропорта расположено предприятие по переработке мусора Umwelt Service.

В одном из его помещений сначала произошел взрыв, после чего начался пожар.

На месте работают пожарные расчеты.

Никакого влияния на работу аэропорта инцидент не оказал.

На данный момент известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.