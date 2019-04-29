В автомобиль бросили гранату: водитель - в тяжелом состоянии

28 апреля в 16:46 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевская в Новобаварском районе произошел взрыв гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль «Toyota».

От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области.

По неофициальной информации, пострадавший - водитель такси.

Пострадавшего в тяжелом неконтактном состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний харьковчанин.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.