В автомобиль бросили гранату: водитель - в тяжелом состоянии

28 апреля в 16:46 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевская в Новобаварском районе произошел взрыв гранаты.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль «Toyota».
От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области.
По неофициальной информации, пострадавший - водитель такси.
Пострадавшего в тяжелом неконтактном состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний харьковчанин.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.