В Азербайджане горит Trump Tower

28 апреля 2018 г. 12:58
Источник: РБК Украина
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В Баку в Азербайджане горист одно из самых высоких зданий страны, известное как Trump Tower.

Об этом сообщает Apa.az.

По данным СМИ, задымление в здании произошло на одном из последних этажей.

В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана.

Людей эвакуировали.

В настоящее время огонь охватил верхнюю часть здания с 13 по 20 этажи.

Здание высотой 130 метров, является одним из пяти самых высоких сооружений Азербайджана.

Ранее оно называлось Trump Tower.

Однако, в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, это название из здания убрали.

Добавим, что в декабре 2017 года компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах.

В частности, это касалось и Азербайджана.

В Баку строительство Trump Tower уже почти завершили, но открытие так и не состоялось.
 

Видео: 

Tram Towerin yanması

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