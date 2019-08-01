В Азовском море на популярном курорте массово вымерли медузы: купание на пляже запретили

В Азовском море массово вымерли медузы, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.

Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская.

Она также опубликовала подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области.

"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – отметила она.

На кадрах видно, что на берег вынесло множество погибших медуз.

По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт, а отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Черном море вдвое больше мусора, чем Средиземном. Более 80% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно: PET-бутылки, обертки от сладостей и пластиковые пакеты.