В Бабаях сгорело частное домовладение

04 августа 2020 г. 12:40
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В поселке Бабаи Харьковского района произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 3 августа в 13:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Бабаях, на улице Парковой, 36.

На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем на площади 140 кв.м.

Также пламя перекинулось на хозяйственную постройку, расположенную рядом, а также на сарай на соседнем дворе.

Общая площадь пожара составила около 200 кв.м.

В 14:08 пожар спасатели локализовали, а в 18:01 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и сумму ущерба устанавливают.

 

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