В Бабаях во время пожара погиб мужчина

В Харьковском районе во время пожара в частном домовладении произошел пожар, во время которого погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

25 ноября в 22:23 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Бабаи, горит домовладение на улице Малиновой, 52а.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи на площади 20 м.кв. Для проведения разведки было задействовано звено спасателей в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

Во время тушения огня пожарные спасли 57-летнего хозяина дома.

Также внутри горящего дома спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины – он погиб.

Пожар локализовали в 22:51 и в 6:12 ликвидировали.

Вероятная причина пожара, по данным ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при курении в постели в нетрезвом состоянии.